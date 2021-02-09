Названы пять главных преимуществ витамина В6 для здоровья

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09.02.2021, 22:44, Разное
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Медики рассказали о пяти главных преимуществах витамина В6 для здоровья человека. Его дефицит встречается редко, но он можно спровоцировать ряд проблем, в частности, ослабить сердечно-сосудистую и нервную систему. Элемент содержится в цветной капусте, чесноке, брокколи, молоке, яйцах, треске, печени, говядине.
Витамин В6 поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Он помогает снижать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокое содержание которой негативно отражается на сердце.

К тому же элемент участвует в процессе превращения пищи в энергию. Он метаболизирует углеводы и вступает во взаимосвязь с ферментами, расщепляя белки на аминокислоты. Последние помогают организму человека нормально работать.

Считается, что витамин В6 защищает мозг и нервную систему. Здесь имеет значение повышение уровня гомоцистеина, который наблюдается при недостатке элемента, тогда же происходит снижение когнитивных функций. На фоне данных процессов в пожилом возрасте увеличивается риск деменции.

В6 помогает при утренних недомоганиях. Элемент очень важен для беременных женщин, у которых проявляется токсикоз. Витамин избавляет от утренней тошноты и при этом не наносит никакого вреда ребенку. Перед началом приема этой добавки стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Витамин В6 за счет своих свойств укрепляет иммунитет. Если наблюдается нехватка элемента, то снижается рост и выработка антител и лимфоцитов. В результате иммунитет человека становится очень уязвимым перед негативными внешними факторами.

Источник: www.ridus.ru



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