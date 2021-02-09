 

«Бриллиант в бриллиантах»: Ирина Понаровская показала шикарный концертный наряд

09.02.2021, 22:44, Разное
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В своем микроблоге Instagram Ирина Понаровская показала, как она в шикарном концертном наряде идет на сцену. Поклонники пришли в восторг от необычного черного блестящего платья певицы.
Кроме этого, многие фолловеры отметили, что у артистки шикарная фигура. В комментариях Ирине Понаровской написали, что она «царица» и «бриллиант в бриллиантах». Поклонники и раньше считали певицу иконой стиля и с каждым годом все больше в этом убеждаются. Шикарные формы, которые могут стать предметом зависти даже для молоды девушек, достались знаменитости большим трудом. Ранее она постоянно сидела на строгих диетах и даже могла довести себя до обморочного состояния. Кроме этого, исполнительница занималась гимнастикой и много времени уделяла физическим нагрузкам.

На данный момент она может позволит себе наряды любого кроя, но считает, что не стоит обнажать свои прелести. Ирина Понаровская признавалась в интервью, что на ее чувство стиля в свое время повлияла покойная Юлия Началова. Артистки близко дружили, поэтому певица с уважением относилась к мнению коллеги и прислушивалась к ее советам.



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