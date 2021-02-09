 

Седан Ford Mondeo станет гибридным кроссовером

09.02.2021, 22:42, Новости дня
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Американская компания Ford готовится к презентации нового кроссовера, который выступает в качестве преемника для седана Ford Mondeo.

Пользователям доступны шпионские снимки, на которых можно рассмотреть прототипа паркетника. Кроме того, в сети уже продемонстрировали рендеры, раскрывающие вероятную внешность кроссовера на базе Mondeo. Некоторые источники указывают, что автомобиль получит название Evos. Новый паркетник выполнен на базе C2, которая применяется в отношении моделей Focus и Kuga.

Инсайдеры уверены, что новая модель получит гибридную силовую установку, однако ее мощность пока остается засекреченной. Кроме того, автомобиль могут официально рассекретить до конца 2021 года, однако приобрести гибридный кроссовер станет возможным уже в следующем году.



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