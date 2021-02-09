Мнение: ХПВ на МБХ

09.02.2021, 22:40, Разное

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ХПВ на МБХ

Руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста 14 февраля. "Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", – рассказал Волков в эфире "МБХ медиа".

Он отметил, что тактика запугивания со стороны властей "пока работает". "Из 100 людей, сочувствующих протестующим, 99 не выходят на улицы, потому что не могут себе позволить быть арестованным, оштрафованным, отчисленным из университета и уволенным с работы. <…> Потенциал протеста в 100 раз больше, чем мы увидели на улицах. Это значит, что нам надо найти формы для этих людей", – объяснил Волков.

– "Зачем вести себя так, словно хамство – истинная отечественная скрепа?"

Он уточнил в своем Telegram-канале, что штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля в 20:00 выйти в свой двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и несколько минут так постоять. Предполагается, что акция продлится 15 минут.

"Идею акции нам подсказал Алексей Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда. А еще подсказали петербуржцы, которые, заполнив 31 января всю Гороховую улицу, подняли вверх телефоны с фонариками", – пояснил Волков. Он напомнил, что ответом на акции 23 и 31 января была "беспрецедентная волна насилия и репрессий", были задержаны в общей сложности около 12 тысяч человек.

"Путин сделал страх своим главным и единственным оружием. Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха. <…> Мы уже стали большинством, просто Путин расставляет между нами цепи ОМОНа так, чтобы мы не могли друг друга увидеть и осознать, как нас много. Надо найти способ это преодолеть; провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый", – написал Волков.

4 февраля Волков сообщил о прекращении митингов в поддержку Навального до весны. Он объяснил это тем, что, если акции проводить каждые выходные, то их численность будет снижаться, "все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске", а "волну протеста надо заканчивать на высокой точке".

https://www.newsru.com/russia/09feb2021/new_volkov.html

PS. ХПВ – Хитрый план Волкова.

Даю подсказку – чтобы вообще никуда не ходить, можно взять акцию "Час Земли" и отключать на сутки свет в квартире, назвав "День Алексея". Тут то ОМОН и будет окончательно поставлен в тупик.

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