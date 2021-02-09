Коломойский и Боголюбов подали ответный иск против США из-за угрозы конфискации активов – СМИ

09.02.2021, 22:38, Новости дня

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Американская компания Optima Vetures, контролируемая украинскими бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, подает инвестиционный иск против США. Об этом пишет издание Global Arbitration Review.

Optima Vetures и ее дочерняя компания инициируют иск в ответ на гражданскую жалобу министерства юстиции США в Южном округе Флориды, поданную в августе 2020 года.

Подачу иска Optima Vetures аргументирует нарушением двухстороннего украино-американского соглашения об инвестициях. Сумма исковых требований компании – $23 млн.

Также Optima указывает, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступлений в Украине.

6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к Коломойскому и Боголюбову, в которых требовало конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

В исках говорится, что бывшие владельцы “ПриватБанка” в период с 2008-го по 2016 год получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении “ПриватБанка”, прежде чем перевести средства в США.

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

В декабре прошлого года минюст США подал третий иск против Коломойского и Боголюбова по делу об отмывании денег.

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