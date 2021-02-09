Верещук рассказала, какие перемены могут произойти в “Слуге народа”

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09.02.2021, 22:38, Новости дня
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В пропрезидентской партии “Слуге народа” возможны изменения ее идеологической основы, рассказала в комментарии сайту Vesti.ua рассказала народный депутат от фракции этой политсилы Ирина Верещук.

Политик отметила, что подходы к управлению собираются сделать более меритократичными – то есть на руководящие посты должны попадать наиболее способные люди.

“Говорят о более меритократичных подходах, о более практичном центризме в наших будущих шагах. Это нормальный процесс в молодых партиях, хуже, когда ошибки не учитываются или когда партии в Украине служат не народу, а владельцам и спонсорам”, – рассказала Верещук.

Партия “Слуга народа” была зарегистрирована в декабре 2017 года. Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено. Согласно системе YouControl, ранее она называлась Партией решительных перемен.

Сейчас партию “Слуга народа” возглавляет нардеп Александр Корниенко.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей. Тогда партия шла на выборы под лозунгом “Сделаем их вместе”. 

“Слуга народа”, по последним данным социологов, возглавляет парламентский рейтинг. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 февраля результаты опроса, проведенного Центром Разумкова. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, “Слугу народа” поддержали бы 22,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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