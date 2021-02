Глава Евросовета посетит Украину

09.02.2021, 22:38, Новости дня

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен посетить Украину. Об этом он 9 февраля сообщил на своей странице в Twitter по результатам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе (Бельгия).

“Выразил [Шмыгалю] твердую поддержку восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией. ЕС един и тверд в своей позиции относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. С нетерпением жду возможности вскоре посетить Украины”, – заявил Мишель.

В пресс-службе Кабинета министров рассказали, что сегодня Шмыгаль передал Мишелю приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину и отметили, что это стало “очередным свидетельством надежной поддержки страны со стороны ЕС”.

По словам премьер-министра Украина рассчитывает на согласование с ЕС конкретных временных рамок для запуска процесса “всеобъемлющего обзора достижения целей” Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС, ометил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что начало диалога по обновлению параметров Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС является одним из первоочередных приоритетов.

“Это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли, а также усилит секторальные положения соглашения”, – считает он.

Глава правительства подчеркнул важность начала диалога по “зеленой” трансформации Украины и согласования украинской политики с европейским зеленым курсом.

Шмыгаль также поблагодарил Мишеля и ЕС за поддержку целей создания “Крымской платформы”.

“Мы ожидаем, что Евросоюз активно включится в учредительного саммита платформы который запланирован на август 2021 в Киеве”, – добавил он.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

