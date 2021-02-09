 

20-летний американец покончил с собой из-за крупной задолженности в приложении для трейдинга. После его смерти выяснилось, что это была ошибка

09.02.2021, 22:38, Новости дня
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Двадцатилетний американец Алекс Кернс покончил с собой в июне прошлого года, ошибочно полагая, что он потерял почти $730 тыс. в рискованной ставке в приложении для торговли акциями Robinhood. Теперь его семья подала на приложение в суд, сообщил 8 января канал CBS News.

Кернс открыл счет в Robinhood еще когда учился в школе. Это приложение позволяет любому покупать и продавать акции без комиссии.

Его родители знали об увлечении сына торговле акциями, но не считали это чем-то плохим. Однако они не были в курсе, что Robinhood также позволил их сыну покупать и продавать опционы – рискованный финансовый инструмент, который может привести к огромным убыткам.

Кернсы считают, что из-за неопытности Алекса у него возникли проблемы после сделки в прошлом году. 11 июня 2020 года Robinhood ограничил его учетную запись и сообщил о задолженности в $730 тыс. Позже той же ночью компания отправила ему электронное письмо с требованием в течение нескольких дней выплатить $170 тыс.

Кернс считал, что ему по ошибке назначили такую сумму долга, но когда он написал письмо в службу поддержки приложения ему пришел автоматический ответ, что с ним свяжутся позже, без каких-либо объяснений. Другого способа получить информацию по сделкам от сотрудников Robinhood в режиме реального времени не предусматривалось. Вскоре после этого Кернс покончил с собой.

На следующий день после самоубийства мужчины Robinhood отправил ему автоматическое электронное письмо, в котором говорилось, что сделка была завершена, и он не был должен денег.

Семья Алекса подала иск против Robinhood, они уверены, что если бы агент службы поддержки приложения вовремя ответил на вопросы их сына, то он был бы жив.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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