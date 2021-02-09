 

Мнение: Ослепление тирании…

09.02.2021, 22:28, Разное
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Даже не знаю, как относится к акции протеста с фонариками, которую предложил Волков….

Не знаю, потому что не знаю, а можно ли что-то плохое писать про инициативу Волкова? Навальный же по-прежнему в тюрьме…

Вроде бы надо поддержать, типа, как здорово придумано! Включим фонарики! Власть ослепнет, растеряется, содрогнется, ужаснется, включит заднюю, выпустит из застенков всех политзеков… …

Но что-то не хочется мне поддерживать такую акцию протеста.

Песков уже предупредил: «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности».

А скопление людей во дворах силовики, думаю, однозначно расценят  «несанкционированной акцией протеста»,  и без автозаков 14 февраля не обойдется…

Думаю, куда правильнее добиваться проведения санкционированного митинга. Если на митинг, пусть и санкционированный,  выйдут по всей России миллионы, а в Москве – сотни тысяч людей, и потребуют: «Свободу Навальноуму!», «Свободу всем политзаключенным!»,  власть, действительно, содрогнется и растеряется. И не сможет отмахнуться…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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