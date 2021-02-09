Безоговорочно плохой человек – Личное мнение

09.02.2021, 22:24, Разное

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В суде города Киева рэпер Серёга отсудил детей у бывшей сожительницы — танцовщицы Полины Ололо.



Фото: Соцсети

Больше года Полина не видела сыновей. Тяжёлая, на самом деле, история.

Вот что пишет женщина у себя в Инстаграме:

Я просила суд разрешить видеться с детьми до вынесения решения суда по существу, поскольку процесс может продолжаться еще очень долго, а то и несколько лет.

Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью…

Наверное, дружба Сергея с замминистра МВД хорошо помогает делать Фемиду не только слепой, но и глухой. То, что я уже второй год не вижу своих детей, для суда не аргумент.

Да и после панибратского прощания Пархоменко с судьями Апелляционного суда Приходько К. П., Писана Т. А., Журба С. А., у всех сложилось впечатление, что еще вчера они вместе в бане были… или это был Зиг Хайль?

Верю ли я Полине? Да, верю.

Тем более, что и родная сестра Пархоменко опубликовала в Инстаграме пост, в котором назвала его «классическим нарциссом», который не умеет любить.

Вот что пишет сестра:

«Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори ещё раз. По слогам!». «Я-говно». Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Я помню как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцором в его группе… Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства… Я бы продолжала молчать, но этот человек, которого я теперь не считаю братом, отнял детей у их мамы. Потому что классический нарцисс крайне жесток и сделает все, чтобы наказать свою жертву… Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко-нет.

Всё это ужасно, конечно. Мне очень жаль и Полину, и мальчишек, и сестру Сергея, над которой тот, по её словам, издевался.

Думаю, что издевался он и над самой Полиной, а она терпела. Терпела долго. Терпела много. Но, в конце концов, не выдержала и оказалась наказанной отлучением от детей.

Я не настолько оптимистична, как сестра Сергея. В отличие от неё, у меня нет уверенности, что рано или поздно мальчишки окажутся с мамой.

Кого в этом винить? Абьюзера Пархоменко? Киевский суд? Коррупцию?

Да, и их — тоже.

Но есть нюанс. Он есть всегда.

Девки, да поймите вы, наконец: никто не несёт ответственность за вашу жизнь, кроме вас самих.

Когда вы это примете и перестанете плыть по течению жизни очередного мерзкого мужика безвольным говном, вы начнёте жить хорошо. Своей собственной жизнью.

На что надеялась Полинка, рожая мальчишек одного за одним вне брака? На то, что Серёга одумается, изменится и будет относиться к ней по-человечески?

Так не бывает.

Зачем, вообще, связываться с плохим человеком? Их же видно! Гадких, не любящих никого, кроме себя, мужиков, видно всегда: на первом свидании.

Эгоисты, абьюзеры, нарциссы — они все проявляют себя очень быстро: практически сразу. Зачем начинать с ними жить, рожать от них детей и всю жизнь потом страдать, если не получится вырваться?

Изображают несуществующее счастье в Инстаграме, когда на словах они — «счастливые жёны и мамы», а на деле — жертва абьюзеров.

Многим жертвам уже не помочь: они слишком далеко загнали себя в своих больных отношениях, что даже не мыслят себя без абьюза. Так и проживут свою жизнь на полусогнутых.

Но вы-то, девки, берите себя в руки и прекращайте цепляться за мелких, недобрых, эгоистичных мужиков только потому, что у них между ног болтаются пенисы.

Рожать детей нужно и можно только от мужчины, которого вы (и не только вы) считаете безоговорочно хорошим человеком, чтобы потом не приходилось, подобно жене Серёги, таскаться по судам, видя сыновей раз в год.

А то и реже.

Кто из вас, положа руку на сердце, сможет назвать своего мужчину безоговорочно хорошим человеком?

Что входит в понятие «хороший человек» лично для вас? Что держит вас рядом с плохими?

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