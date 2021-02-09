 

В Кремле отреагировали на сообщения о предстоящих протестах: В кошки-мышки играть не будем

09.02.2021, 22:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представитель Кремля заявил, что правоохранители привлекут к ответственности всех граждан, которые нарушат закон в этот день. “В кошки-мышки играть не будем”, – подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин ранее осудил несанкционированные акции. Глава страны сообщил, что граждане имеют право на выражение собственного мнения, но оно не должно выходить за рамки закона. “Это не просто контрпродуктивно, а опасно”, – приводит его слова РИА Новости.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января. В Кремле отметили, что на митингах было много хулиганов и провокаторов, которые вели себя агрессивно по отношению к полиции. Случившееся назвали недопустимым.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании заменил Навальному условный срок на реальный. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы. В заключении блогер проведет 2 года и 8 месяцев – ему зачли время, которое он провел под домашним арестом.

В тот же день сторонники Навального устроили митинг в центре Москвы. По данным МВД, в незаконной акции приняли участие 2 тысячи человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Ученые назвали возможный фактор риска рака легкого у некурящих

19.10 / Утренний кофе натощак повышает уровень сахара и нарушает метаболизм

12.09 / Оппозиция по-сибирски

14.09 / Мнение: Законное уничтожение доисторических объектов

19.11 / Мнение: 44 дня войны и ее итоги

26.11 / Скандалы: Зачем «Уралхиму» банкротить «Томет»

06.09 / Можем повторить? Нет, не думаю – Личное мнение

23.07 / Мнение: Другой Сянган

31.08 / Проблема с булавку: что делать, если проглотил инородный предмет

25.08 / Пандемия благотворно повлияла на психическое здоровье школьников — опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска