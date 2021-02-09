Мнение: «ИСПАНСКИЙ СТЫД»

09.02.2021, 22:14, Разное

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Параноик — это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а псих — это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

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«Испанский стыд» — когда стыдно за другого. Что это значит и почему нам стыдно за других?

Кто-то ведёт себя развязно, отвратительно; хамит официанту, нагло лжёт, хвастается, рассказывает сальные анекдоты… Или кого-то уличили в воровстве, разоблачили публично… Кто-то неуместно оделся в юношеские одежды, а сам давно на пенсии; кто-то шумно втягивает в себя суп, как испорченный насос… И им не стыдно ни капельки, этим людям. Почему-то стыдно вам.

Стоит признаться , мне стыдно, стыдно что на белом свете существуют партии типа “Справедливая Россия” , стыдно за их лидера, которого Президент России В.В Путин наградил кличкой “Мямля”.

Сегодня эта Мямля, уже двадцать лет паразитирующий в Государственной Думе как придаток к властной системе тянет в неё себе подобного, Губошлепа Прилепина. Уже одно то, что данный тип просидел в Донбассе долгое время для личного пиара, просиживающий постоянно свою задницу в донецких ресторанах и подобного типа увеселительных заведениях.

Немного пониже можно ознакомиться с тем, как эта Мямля увещевает читателя проникнуться глубоким уважением к этому индивиду, но есть и другие люди, которое тоже немного знают о этом Губошлепе и его Селфи на фоне Войны





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