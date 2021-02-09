Американские правозащитники призвали прекратить преследование Ассанжа

09.02.2021, 22:10, Новости дня

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Более двадцати правозащитных организаций направили в минюст США письмо с просьбой снять обвинения с основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

В письме организаций говорится, что обвинения в адрес Ассанжа «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов деятельностью, и журналисты должны осуществлять эту деятельность, чтобы выполнять работу, нужную общественности», передает РИА «Новости».

Правозащитники подчеркнули, что журналисты крупных новостных изданий регулярно говорят с источниками, просят разъяснения или дополнительные документы, получают и публикуют документы, которые США считают секретными. «С нашей точки зрения, подобный инцидент, по сути, криминализирует обычную журналистскую деятельность», – отмечается в послании.

Письмо подписали, в том числе, представители таких организаций, как «Международная амнистия», «Американский союз защиты гражданских свобод», Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортеры без границ» и Комитет защиты журналистов.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».

4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг.