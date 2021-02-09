В США начался процесс импичмента Трампа

09.02.2021, 22:10, Новости дня

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В сенате США начался процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11.

В настоящее время идет обсуждение вопроса конституционности импичмента в связи с уходом Трампа с должности главы государства. Затем пройдет голосование о законности разбирательства сенатом, передает ТАСС.

И обвинение, и защита ссылаются на конституцию, однако американские эксперты пояснили, что конкретики по вопросу импичмента нет, поэтому стороны могут использовать широкий набор трактовок. В этой ситуации решение остается за парламентариями, и обладающие большинством в сенате демократы стараются продвинуть свою позицию. Обсуждению конституционности импичмента посвятят четыре часа, передает РИА «Новости».

Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу: сенаторам предстоит обсудить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов, после чего сенаторы проголосуют по вопросу об импичменте.

Накануне адвокаты Трампа призвали сенат оправдать политика, назвав импичмент экс-главы Белого дома «политическим спектаклем».

Напомним, глава республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.