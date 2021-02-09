Новый бред Японии: Путин вакцинацией привязывает россиян к Южным Курилам

09.02.2021, 22:00, Разное

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8 февраля 2021

Фото: fondsk.ru

Япония впервые отметила в этом году 7 февраля День северных территорий, называя так российские Южно-Курильские острова, в телеформате и без митингов, но с новыми обвинениями в адрес РФ. Как заявила японская государственная телерадиокомпания NHK, с помощью вакцинации от коронавируса, которая там идет полным ходом, президент РФ Владимир Путин хочет привязать россиян к этим островам.

«7 февраля, когда Японии проводит День северных территорий, РФ активно проводит там вакцинацию населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу. Так Путин хочет обеспечить прочную привязку россиян к островам», — подчеркивается в сюжете NHK.

В нем говорится, что по данным российских медицинских учреждений, расположенных на островах Кунашир и Итуруп, сейчас проживает около 12 тысяч человек, среди них имеется около 200 инфицированных коронавирусом.

«С декабря прошлого года Сахалинская областная администрация, которая фактически управляет северными территориями, начала вакцинировать население островов вакциной российского производства. В больницах и медпунктах по предварительной записи людям каждый день ставят прививки от Сovid-19», — передает японская госкомпания.

Она возмущена словами 50-летней россиянки с острова Кунашир:

«Как это здорово, что я смогла привиться против этой страшной инфекции при помощи нашей российской вакцины! Я с гордостью думаю о том, что нам, россиянам, не приходится ни у кого просить эту вакцину!»

В Японии также расценивается как негативная информация о том, что сахалинская администрация оборудовала кунаширскую больницу компьютерным томографом, новым диагностическим и лабораторным оборудованием, а на 2023 год запланирован ввод в строй нового здания больницы.

«Российская власть сейчас обращает особое внимание на развитие медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова. Расчет Путина состоит в том, чтобы увеличить население в этих малонаселенных районах и крепче привязать его к местам проживания», — подчеркивает NHK.

Отмечается, что «в этих условиях Япония продолжает настойчиво проводить свою линию на заключение с Россией мирного договора, включающего в себя всеобъемлющее решение территориальной проблемы».

Японцам напоминают, что РФ ужесточает свою позицию в отношении переговоров с Японией по северным территориям. В июле прошлого года в РФ были внесены и вступили в действие поправки в Конституцию страны, в частности, запрещается отчуждение российских территорий в пользу иностранных государств. В отношении лиц, осуществляющих любые действия, противоречащие этой статье Конституции, может последовать уголовное наказание со сроком тюремного заключения от 6 до 10 лет. Кроме того, на таких лиц могут быть наложены крупные денежные штрафы.

«Обращает на себя внимание, что недавно РФ развернула на острове Итуруп новейшие ракетные системы ПВО, и последовательно наращивает в этом регионе свою военную мощь. В этих условиях личные встречи японского и российского руководства не осуществляются уже с сентября позапрошлого года, в том числе и по причине распространения пандемии коронавируса. Наряду с этим по той же причине приостановлены все посещения северных островов бывшими их жителями, членами их семей и потомками», — заявляет NHK.

EADaily уже сообщало, что 4 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил в парламенте страны, что «будет прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий». Он подчеркнул, что дальнейшие переговоры с Россией, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, будут вестись на основе всех ранее достигнутых между двумя государствами договоренностей, включая сингапурскую договоренность от 2018 года об активизации переговоров о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островков, которую в Японии называют Хабомаи и для удобства на переговорах считают за один остров. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения.

В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.