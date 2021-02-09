 

Ученые из США разработали плазму для использования в медицине

09.02.2021, 21:54, Разное
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Ученые из США утверждают, что применение плазмы может не ограничиваться использованием в космических двигателях и мощном оружии, но и в других сферах, в частности, в медицине.
На сегодняшний день уже существуют установки, способные генерировать мощные разряды холодной плазмы, при этом температура содержащихся в ней ионов колеблется в пределах ста градусов. Холодные ионы, в свою очередь, позволяют изготавливать из угля водород, используемый для создания синтетического топлива.

Благодаря холодной плазме можно создать окислители, которые будут выступать в качестве дезинфекторов. По словам Александра Фридмана, американского ученого, холодную плазму можно использовать для лечения онкологических образований, а также для борьбы с различного рода язвами и ранами. Это возможно за счет того, что в плазме генерируются токи небольшой силы при напряжении не более 40 кВ.

Источник: fbm.ru



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