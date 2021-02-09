 

Человеческая цивилизация может быть не первой на Земле

09.02.2021, 21:54, Разное
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Ученые ищут прямые доказательства в пользу того, что человеку предшествовали и другие цивилизации.
На данный момент в этой области проводятся поиски, по мнению экспертов, размышления в этом ключе неотъемлемы.

В последнее время часто поднимается вопрос, связанный с наступлением новой геологической эпохи, именуемой антропоценом, отличительной особенностью которой является наличие следов человеческой деятельности. Если до человека были другие цивилизации, которые также характеризовались высоким уровнем развития, они должны были оставить подобный след во внешних оболочках Земли.

Вероятность нахождения древних артефактов достаточно мала, именно поэтому исследователи стремятся найти химические «следы», подтверждающие существование других цивилизаций. Деятелями науки осуществляют исследования, чтобы провести параллели с антропоценом и подтвердить свои предположения четкими фактами.

Источник: actualnews.org



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