 

На Марсе обнаружены значительные запасы водяного льда

09.02.2021, 21:54, Разное
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Целью данного анализа является создание карты, указывающей на площади, на которых распространена замерзшая вода. Это позволит осуществить выбор места для высадке при полете на Марс.
Погребенные ледяные отложения будут прекрасным источников воды, необходимой для дыхания, полива растений, выработки метанового топлива. Гарет Морган, ведущий автор исследования, утверждает, что на расположение марсианской базы будет влиять близость к нахождению водяного льда.

Для составления карты были использованы результаты, полученные следующими миссиями: Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. Анализ и обработка данных позволили определить наибольшую вероятность расположения запасов воды.

В стабильном виде лед присутствует в северных широтах на расстоянии от нескольких сантиметров до одного километра под поверхностью Марса.

На данный момент осуществляется поиск наиболее благоприятного места для жизни людей. Именно поэтому особое значение уделяется средним широтам, в которых помимо значительных ресурсов льда присутствует достаточное количество света. Исследования, проведенные в данной области, позволили продолжить подготовку к освоению красной планеты.

Источник: hightech.fm



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