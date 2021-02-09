Опубликованы снимки модели кроссовера Genesis GV80

09.02.2021, 21:52, Новости дня

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Пользователям продемонстрировали живые изображения нового флагманского кроссовера Genesis GV80.

Данный автомобиль выступает в качестве прямого конкурента для моделей BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. В сети показали концептуальную модификацию, которая выполнена на основе компактного паркетника BMW X6. Вместе с тем пока разработчики умалчивают о форме кузова для кроссовера, однако в ходе тестовых испытаний задействовали лишь неустановленный прототип.

Предполагается, что дорожные испытания предсерийной модификации состоятся летом текущего года. Эксперты прогнозируют, что новинка получит заниженную форму крыши. Под капотом кроссовера применят 2,5 и 3,5-литровые агрегаты.