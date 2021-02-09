 

Cadillac в январе увеличил продажи в России

09.02.2021, 21:52, Новости дня
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Американская компания Cadillac в январе 2021 года увеличила количество продаж своей техники на российском рынке.

За первый месяц удалось реализовать 131 машину, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный промежуток 2020 года. Кроме того, около 80% сделок пришлось на кроссоверы американской марки. Наибольшим спросом у отечественных покупателей пользуется модель паркетника Cadillac XT5. Примечательно, что линейка американского бренда недавно пополнилась компактным кроссовером Cadillac XT4, оснащенным дизельным агрегатом.

Кроме того, производитель намерен в дальнейшем расширять линейку паркетников для российского рынка.  В частности, на данный момент доступны три модели кроссоверов, отличающихся размерами, производительностью и функционалом.



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