 

Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну

09.02.2021, 21:50, Новости дня
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Анкара рассчитывает отправить космический аппарат на Луну в 2023 году в честь 100-летия республики, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время презентации турецкой космической программы.

«Наша цель – в конце 2023 года в честь 100-летия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну», – передает заявление Эрдогана РИА «Новости.

Во вторник глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что с большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз».

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах. Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования Республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.



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