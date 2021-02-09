ООН отреагировала на закрытие российских каналов в Латвии

09.02.2021, 21:50, Новости дня

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Важно, чтобы свобода прессы соблюдалась во всех странах, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя закрытие российских каналов в Латвии.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должна быть в любой стране», – подчеркнул Дюжаррик, сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что по его сведениям генсек ООН пока не получал жалоб с российской стороны.

Партия «Русский союз Латвии» заявила, что решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии о запрете ретрансляции 16 российских телеканалов на территории страны является вредоносной и недальновидной политикой властей.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов на территории страны, в том числе, «РЕН ТВ Балтия» и «НТВ Мир Балтия».

Напомним, 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков заявил, что закрытие российских телеканалов создает большие риски для безопасности Латвии. Он отметил, что власти страны не способны говорить с русскоязычными жителями, поскольку они «не верят государству и не слушают его».