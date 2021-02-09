Инициатор флешмоба в поддержку Путина ответил критикам от оппозиции

09.02.2021, 21:50, Новости дня

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Организатор мирного флешмоба в поддержку президента РФ Владимира Путина Андрей Попов напомнил критикам, что поступки, вызванные чувствами осуждения, зависти, злости и ненависти – это путь разрушения.

«Людям, которые предают собственную страну под управлением западных спецслужб – моя гражданская позиция не понятна, чужда и противна. Хочу поинтересоваться у вас соотечественники, за отстаивание каких духовных ценностей вы выходите на улицы, создавая социальную напряженность в стране, в попытке раскачать и разрушить суверенитет стен нашего общего дома под названием Россия?» – написал он на своей странице в Instagram.

Инициатор флешмоба также поинтересовался у соотечественников, ради отстаивания каких духовных ценностей, они выходят на улицы, создавая социальную напряженность в стране.

«Хотелось бы понять, какой смысл и суть вы вкладываете в свободу слова, свободу выбора, если меня и людей, которые разделяют со мной мою гражданскую позицию, мои человеческие взгляды, выраженные нашими мирными флэшмобами и постами в социальных сетях, вы презираете? Я – человек свободный от рождения, ибо свободной волей и правом свободного выбора меня наделил Господь, а кто наделил вас правом бросать в меня и в людей, разделяющих со мной взгляды, камнями осужденья? Ваши высоко-духовные и глубоко-моральные, западные кукловоды?» – задался вопросом Попов.

Он рассказал, что 3 февраля предложил своим единомышленникам по доброй воле собраться на мирный флэшмоб в поддержку президента России. По его словам, участниками были соблюдены все правила и эпидемиологические нормы, предписанные властями. «Теперь я слышу от вас, что нас либо заставили, либо мы это сделали за деньги. Когда у человека материальные ценности на первом месте, то можно понять, что других мотивов и стимулов для него не существует и это очень грустно, но объясняет ваше поведение на улицах столицы», – отметил Попов.

Инициатор флешмоба подчеркнул, что однажды сделал свой осознанный выбор. «И останусь верным до конца своему президенту – Владимиру Владимировичу Путину, своей стране, великой державе России, и своему многонациональному народу-победителю», – сказал он.

«Я знаю, что тяжело, но именно вам придется проснуться и осознать, что враг не снаружи, а давно уже внутри, искусно манипулирует вами. Чем раньше вы поймете, что мы нужны друг–другу и больше никому, тем быстрее вы осознаете, что ваши поступки, обусловленные эмоциями осужденья, зависти, злости и ненависти – это путь разрушения. Только путь созидания и добра делает жизнь человека лучше и, когда власть любви победит любовь к власти, мы все вместе и наши с вами дети станем счастливы в нашей стране», – заключил он.

Ранее в волгоградской спортшколе опровергли сообщения о принудительной акции на Мамаевом кургане. Работники детско-юношеской спортивной школы № 23 из Волгограда добровольно вышли на акцию в честь годовщины Сталинградской битвы, которая проходила на Мамаевом кургане, они опровергли сообщения о том, что их туда «вывезли принудительно» якобы для «создания атмосферы поддержки» президента РФ Владимира Путина.