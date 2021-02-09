Мнение: Установить навечно

09.02.2021, 21:48, Разное

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В горсовет Ковеля внесен проект постановления, по которому красно-черный флаг ОУН будет навечно установлен на здании горсовета рядом с государственным флагом Украины.

Также предполагается поднимать это знамя на всех коммунальных зданиях в день рождения Степана Бандеры, в день ОУН, день рождения Евгена Коновальца, день УПА.

В честь гауптмана шуцманшафта Романа Шухевича предполагается поднимать стяг дважды в год: в день его рождения и в день смерти.

В честь 18 тысяч евреев Ковеля, половины населения города, зверски уничтоженных при активном участии членов ОУН-УПА, украинской полиции и шуцманшафта ничего поднимать не собираются.

На фото: гауптман 201-го полицейского батальона шуцманшафт Роман Шухевич

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4047417755290262&set=a.783668934998510 – цинк

Нельзя из букв ОПЖА составить слово вечность.

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