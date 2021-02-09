 

Мнение: Установить навечно

09.02.2021, 21:48, Разное
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В горсовет Ковеля внесен проект постановления, по которому красно-черный флаг ОУН будет навечно установлен на здании горсовета рядом с государственным флагом Украины.
Также предполагается поднимать это знамя на всех коммунальных зданиях в день рождения Степана Бандеры, в день ОУН, день рождения Евгена Коновальца, день УПА.
В честь гауптмана шуцманшафта Романа Шухевича предполагается поднимать стяг дважды в год: в день его рождения и в день смерти.
В честь 18 тысяч евреев Ковеля, половины населения города, зверски уничтоженных при активном участии членов ОУН-УПА, украинской полиции и шуцманшафта ничего поднимать не собираются.
На фото: гауптман 201-го полицейского батальона шуцманшафт Роман Шухевич

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4047417755290262&set=a.783668934998510 – цинк

Нельзя из букв ОПЖА составить слово вечность.

Источник: Colonel Cassad



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