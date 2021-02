Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 32 человек

09.02.2021, 21:46, Новости дня

Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которые произошли 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 32 человека, из них опознали восемь. Об этом сообщает India.com.

Пропавшими считаются еще 197 человек.

Главный министр штата Тривендра Сингх Равата сообщил Khaleej Times, что около 35 человек застряли в тоннеле. Спасатели пытаются добраться до них.

Поисково-спасательная операция ведется в тоннеле Тапован в округе Чамоли, сообщает ANI в Twitter.

7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд произошло наводнение, вызванное сходом ледника. 8 февраля сообщалось о 24 погибших и 202 пропавших без вести. Изначально пропавшими считались около 150 человек. Живыми нашли 27. Спасатели объединились, чтобы спасти из заблокированного 250-метрового тоннеля по меньшей мере 30 рабочих. Индо-тибетская пограничная полиция сообщила, что в результате обрушения моста было отрезано 13 сел, в двух из них заканчивается продовольствие, информирует Hindustan Times.

