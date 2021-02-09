 

В Испании коронавирусом заразилось более 3 млн человек

09.02.2021, 21:46, Новости дня
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В Испании 9 февраля количество больных COVID-19 превысило 3 млн человек. Об этом сообщило издание Eldiario, ссылаясь на данные минздрава страны.

Всего количество инфицированных с начала эпидемии в стране составило 3 005 487 человек.

При этом отметку в 1 млн заболевших страна преодолела 21 октября прошлого года, а в 2 млн – 7 января этого года.

За последние сутки в Испании также зафиксировали рекордное количество смертей за день – 766. Всего с начала эпидемии от коронавируса в стране умерло более 63 тыс. человек, из них почти 1700 – за прошедшую неделю.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 февраля в мире подтвердили почти 106,6 млн случаев COVID-19, умерло более 2,3 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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