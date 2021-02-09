Олег Кашин возглавит КПРФ после принудительной отставки Зюганова

09.02.2021, 21:31, Разное

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Геннадий Зюганов, который был бессменным лидером КПРФ почти 30 лет, был заочно исключён из партийных рядов. Новым лидером российском коммунистов единогласно избран журналист Олег Кашин.

– К сожалению, обстоятельства потребовали от центрального комитета Коммунистической партии России действовать максимально оперативно. Последние заявления товарища Зюганова явно продемонстрировали, что он неадекватно воспринимает происходящие, возможно, это вызвано возрастными изменениями. Мы благодарны Геннадию Андреевичу за всё, что он сделал для развития коммунистического движения в России, но во имя сохранения партии мы были вынуждены исключить его из рядов КПРФ. Что касается нового лидера, то им единогласно избран Олег Кашин. Это патриот, который сможет достойно провести думскую кампанию 2021 года и позволит вернуть нашей партии былое влияние, – заявил первый заместитель председателя ЦК партии Иван Мельников.

В ближайшее время будет объявлено о внеочередном всероссийском коммунистическом съезде, на котором будет объявлено о слиянии КПРФ, “Коммунистов России” и “Трудовой России”. По оценкам экспертов, объединенная партия может претендовать на треть мест в Государственной думе.

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