 

Олег Кашин возглавит КПРФ после принудительной отставки Зюганова

09.02.2021, 21:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Геннадий Зюганов, который был бессменным лидером КПРФ почти 30 лет, был заочно исключён из партийных рядов. Новым лидером российском коммунистов единогласно избран журналист Олег Кашин.

– К сожалению, обстоятельства потребовали от центрального комитета Коммунистической партии России действовать максимально оперативно. Последние заявления товарища Зюганова явно продемонстрировали, что он неадекватно воспринимает происходящие, возможно, это вызвано возрастными изменениями. Мы благодарны Геннадию Андреевичу за всё, что он сделал для развития коммунистического движения в России, но во имя сохранения партии мы были вынуждены исключить его из рядов КПРФ. Что касается нового лидера, то им единогласно избран Олег Кашин. Это патриот, который сможет достойно провести думскую кампанию 2021 года и позволит вернуть нашей партии былое влияние, – заявил первый заместитель председателя ЦК партии Иван Мельников.

В ближайшее время будет объявлено о внеочередном всероссийском коммунистическом съезде, на котором будет объявлено о слиянии КПРФ, “Коммунистов России” и “Трудовой России”. По оценкам экспертов, объединенная партия может претендовать на треть мест в Государственной думе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Мнение: БПЛА “Cloud Shadow”

23.09 / Квартиру Любови Успенской в США оценили в 2 млн долларов

14.01 / Мнение: Объявить импичмент Байдену

04.11 / Победа Байдена может привести к госперевороту на Украине

04.02 / Мнение: Про величие

18.11 / Ученые сообщили, что деменция может развиваться еще с молодости

22.01 / Скандалы: Ушли в онлайн

23.07 / Кэти Перри о знаменитых обнаженных снимках Орландо Блума: “Он просто хотел сойти за европейца”

03.09 / Мнение: Либералы забыли о Навальном и Ефремове

04.08 / «Коллективный иммунитет» к заявлениям губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска