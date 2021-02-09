“Собачье сердце” вернуло Евстигнеева к жизни: как создавался легендарный фильм

09.02.2021, 21:30, Разное

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Снимать “Собачье сердце” режиссер Владимир Бортко решил

после случайной встречи с

Сергеем Микаэляном – коллегой по цеху и главой телевизионного отделения “Ленфильма”. Приятель познакомил Бортко с произведением Булгакова,

которое напечатали в журнале “Знамя”. В тот же вечер Владимир Владимирович

решил – фильму быть.

Играть профессора Преображенского доверили Евгению Евстигнееву.

Роль в “Собачьем сердце” стала одной из лучших в его карьере. Как вспоминал

сын актера, режиссер и продюсер Денис Евстигнеев, фильм в буквальном

смысле спас Евгения Александровича. В тот год Евстигнеева, который многие годы

отдал МХАТу, отправили на пенсию. Артист тяжело переживал профессиональную невостребованность.

Образ Филиппа Филипповича вернул артиста к жизни.

На роль Шарикова пробовались сразу восемь артистов.

Идеального кандидата нашли в Алма-Атинском Русском театре драмы – актер Владимир

Толоконников невероятно органично вписывался в образ. Во время кастинга артист так

лихо выпил водки, что Бортко в тот же миг утвердил его кандидатуру.

Пса, который исполнил роль Шарика, нашли через клуб

собаководов. Выбор был большой – киношники отобрали 20 возможных претендентов.

В итоге остановились на собаке по имени Карай – пес больше других походил на

дворнягу. Каждый день Карай перевоплощался в Шарика в гримерной. Четырехлапому

артисту, который выглядел слишком уж ухоженным, с помощью желатина придавали

вид бродяжки. “Собачье сердце” для пса стало актерским дебютом, позднее Карай

еще не раз снимался в кино.

После премьеры на фильм и его создателей обрушились критики. Режиссеру

обещали оторвать руки, ноги и сбросить с моста. Интересно, что спустя всего два

года

за “Собачье сердце” Бортко и Евстигнеев получили Госпремию.

Интересные факты о фильме “Собачье сердце”