 

Российские ученые объяснили механизм «подстройки» мозга под мнение окружающих

09.02.2021, 21:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, провела группа исследователей из Научного исследовательского университета Высшей школы экономики под руководством профессора Василия Ключарева. В эксперименте участвовали 20 девушек, которым предложили посмотреть несколько фотографий незнакомцев и оценить, вызывают ли их лица доверие. Затем большая группа других добровольцев, которые были сверстниками девушек, делилась своими мнениями по поводу того, можно ли доверять этим людям. Иногда мнение большинства совпадало с мнением девушкам, иногда — противоречило.

Спустя полчаса участницам предложили снова взглянуть на фото незнакомцев и еще раз сообщить, вызывают ли их лица доверие. Примерно в половине случаев девушки изменили свое мнение под влиянием большинства.

На всех стадиях эксперимента ученые использовали магнитоэнцефалографию — технологию, позволяющей измерять и визуализировать активность человеческого мозга во время обработки информации. Результаты показали, что в процессе принятия решений активность мозга менялась, особенно в тот момент, когда участницы повторно смотрели на лица на фотографиях.

В частности, ученые обнаружили очевидные изменения в особой зоне в верхней части теменной коры, отвечающей за конформность – подстройку под мнение окружающих в подобных обстоятельствах. Примечательно, что эта активность сохранялась довольно продолжительное время.

По мнению авторов исследования, этот адаптивный механизм позволяет быстро перенимать точку зрения подавляющего большинства чтобы не выделяться и не создавать конфликтные ситуации даже в том случае, если человек не согласен с ней. Как отметил Василий Ключарев, люди особенно склонны перенимать мнение условно «своих», в первую очередь — сверстников.

«Мы живем в социальных группах и автоматически подстраиваемся под мнение большинства, причем мнение сверстников может сравнительно надолго изменить то, как наш мозг обрабатывает информацию», – сообщил Василий Ключарев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Диетолог Пичугина рассказала, как составить полезное новогоднее меню

05.02 / Мнение: Методичка Греты Тунберг

14.07 / Sohu: США понесут огромные убытки из-за новейших двигателей РФ ПД-14

18.08 / Мнение: Зачем Путину спасать Лукашенко?

22.01 / В Роспотребнадзоре предупредили о новых подъемах заболеваемости COVID-19

05.10 / В Камчатском крае внедрят экологический мониторинг

18.11 / Суд отказался удовлетворить иск ФНС к “МелТЭК”

14.08 / Мнение: Афганистан: Страж Свободы и нецелевое использование средств

03.11 / Ученые рассказали о продуктах, помогающих безопасно снизить аппетит

17.09 / Госкорпорация «Роскосмос» построит обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто. Это не шутка!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска