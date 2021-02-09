Российские ученые объяснили механизм «подстройки» мозга под мнение окружающих

09.02.2021, 21:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, провела группа исследователей из Научного исследовательского университета Высшей школы экономики под руководством профессора Василия Ключарева. В эксперименте участвовали 20 девушек, которым предложили посмотреть несколько фотографий незнакомцев и оценить, вызывают ли их лица доверие. Затем большая группа других добровольцев, которые были сверстниками девушек, делилась своими мнениями по поводу того, можно ли доверять этим людям. Иногда мнение большинства совпадало с мнением девушкам, иногда — противоречило.

Спустя полчаса участницам предложили снова взглянуть на фото незнакомцев и еще раз сообщить, вызывают ли их лица доверие. Примерно в половине случаев девушки изменили свое мнение под влиянием большинства.

На всех стадиях эксперимента ученые использовали магнитоэнцефалографию — технологию, позволяющей измерять и визуализировать активность человеческого мозга во время обработки информации. Результаты показали, что в процессе принятия решений активность мозга менялась, особенно в тот момент, когда участницы повторно смотрели на лица на фотографиях.

В частности, ученые обнаружили очевидные изменения в особой зоне в верхней части теменной коры, отвечающей за конформность – подстройку под мнение окружающих в подобных обстоятельствах. Примечательно, что эта активность сохранялась довольно продолжительное время.

По мнению авторов исследования, этот адаптивный механизм позволяет быстро перенимать точку зрения подавляющего большинства чтобы не выделяться и не создавать конфликтные ситуации даже в том случае, если человек не согласен с ней. Как отметил Василий Ключарев, люди особенно склонны перенимать мнение условно «своих», в первую очередь — сверстников.

«Мы живем в социальных группах и автоматически подстраиваемся под мнение большинства, причем мнение сверстников может сравнительно надолго изменить то, как наш мозг обрабатывает информацию», – сообщил Василий Ключарев.