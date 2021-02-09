Ловкий ход! Россия меняется, а Запад завидует и ненавидит!

09.02.2021, 21:08, Разное

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大招！俄罗斯一变，西方羡慕嫉妒恨！

Слегка “причесанный” гуглоперевод статьи из китайской поисковой системы Baidu

Baidu (кит. упр. 百度, пиньинь Bǎidù, палл. Байду) — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем. Занимает четвёртое место на глобальном рынке поисковиков с долей 1,06 % (на Google приходится 92,7 %)[4]

中国青年网 Китайская молодежная сеть

发布时间：02-07

Всем, кто получил вакцину, бесплатно предоставляется мороженое.

Что сейчас самый большой дефицит в мире?

Деньги?

Нет, это не так. Не видно, чтобы большинство центральных банков запускали печатный станок.

Ответ – отсутствие вакцины!

Очевидно, что для всех стран мира, за исключением самых изолированных, вакцины имеют большое значение.

Это гонка жизни. Кто быстрее всех завершит вакцинацию, тот спасет больше жизней, и первым выберется из затруднительного положения.

Спрос неограничен, а объемы вакцин ограничены. Вокруг вакцины развернулась борьба между союзниками, и Запад воюет. Как бы то ни было, Европейскому Союзу в последнее время пришлось воевать с Великобританией.

Настолько, что заголовок статьи Bloomberg звучал так: «Столкнувшись с кризисом вакцины, ЕС и все остальные стали врагами».

Что ж, тот, кто заберет у меня вакцину, – мой враг.

Но сегодня утром я увидел одно видео Bloomberg с Красной площади в Москве, репортеры были настолько полны зависти, что не передать словами.

Потому что, когда западные страны все еще борются за вакцины, РФ фактически уже имеет её.

Судя по этому видео, в РФ тоже есть проблема с вакцинами.

В чем проблема?

Россияне вакцинируются не слишком активно.

Как бы то ни было, доля вакцинированных москвичей намного ниже, чем в Лондоне и Нью-Йорке. По статистике, только 38% россиян заявили, что пойдут и сделают прививку новой противокоронавирусной вакциной.

Но без масштабной вакцинации эпидемия не закончится!

Что делать?

Москва придумала хороший способ.

Всем, кто получил вакцину, бесплатно предоставляется мороженое.

Во всяком случае, на видео Bloomberg место вакцинации рядом с Красной площадью находится в торговом центре, и тому, кто придет на вакцинацию, бесплатно выдают мороженое. Врач рядом со мной тоже сказал, что идея очень хорошая …

Русское мороженое действительно хорошее. Несколько лет назад на Шанхайской международной выставке я, вместе с коллегами, купил и попробовал его, оно было сладкое и по неплохой цене. О, это тоже подарок, который Путин однажды сделал хорошему другу – Китаю.

Пожалуйста, обратите внимание:

1. Москва – один из тех «редких» городов мира, где наблюдается избыток вакцин;

2. Слишком низкий энтузиазм москвичей по поводу вакцин;

3. Некоторые пункты вакцинации находятся в торговых центрах;

4. Тот, кто получит вакцину, будет вознагражден бесплатным мороженым …

Я видел, как некоторые пользователи сети вздохнули после этой новости:

Россия: Давай, сделай прививку, и я дам тебе бесплатное мороженое.

США: вакцинация … Но мы не знаем, как это сделать. Нам нужно сначала вакцинировать пожилых людей, может быть …

Что ж, это немного преувеличено. Соединенные Штаты не такие.

Но это действительно очень интересное явление: с одной стороны, Запад очень беспокоится, где найти сертифицированные вакцины; с другой стороны, в РФ достаточно вакцин, но жители РФ неактивны и им нужна стимуляция мороженым.

За этим стоит более серьезная проблема – вакцинационная дискриминация.

Если вы раньше читали западные СМИ, по крайней мере, 8 из 10 статей ставили под сомнение все виды вакцин созданные Китаем и Россией, что российские вакцины не были строго сертифицированы и что эффективность китайских вакцин подвергалась сомнению …

В результате поставки вакцин на Запад идут в спешке, а другие страны закупили вакцины в Китае и России.

Так или иначе, президент Индонезии Джоко, президент Турции Эрдоган, президент Сейшельских островов Рам Караванг, премьер-министр ОАЭ Аль Мактум и многие другие вакцинировались китайской вакциной.

Президент Сербии Вучич и президент Чили Пинелла даже лично поспешили в аэропорт, чтобы приветствовать прибытие китайской вакцины.

Премьер-министр Венгрии Орбан публично похвалил: «Из всех вакцин я больше всего доверяю китайским вакцинам. Венгрия также стала первой страной ЕС, получившей вакцинацию из Китая.

Конечно, меняется и отношение Европы.

Например, канцлер Германии Ангела Меркель посетовала, что уровень вакцинации в Сербии выше, чем во всех других странах ЕС, просто потому, что «они используют китайские вакцины». Она пообещала, что как только будет получена лицензия, ЕС будет приветствовать каждую вакцину.

Более того, эффективность китайских и российских вакцин также подтверждена на международном уровне.

Последние данные «Ланцета» и последние клинические результаты российской вакцины «Спутник V» показывают, что эффективность может достигать 91,6%. Две вакцины в Китае получили очень хорошие отзывы во всем мире.

Наука – это наука, а вакцина – это вакцина. Откровенно говоря, нападки на вопрос о вакцинах носят более идеологический характер. Это всего лишь конечный результат, но больше всего страдает тот, кто носит черные очки.

Наш регион Тайваня должен иметь право голоса.

Конечно, жители РФ вакцинируются не слишком активно, что действительно является проблемой.

Похоже корреспонденту Bloomberg было трудно поверить в это, потому что , как только была выпущена первая российская вакцина, он первым сделал прививку. Ведь вакцины – лучшее оружие против эпидемии, а российские вакцины действительно эффективны.

Но слыша эту новость многие жители Запада испытывают зависть, ревность и ненависть.

– Мы до сих пор не видим даже тени вакцины, а им предлагают мороженное чтобы они сделали прививку!

Конечно, у многих людей есть своя четкая позиция: это вопрос правильного и неправильного, и нас не должны соблазнять маленькие милости Путина.

Как только что сказал кто-то: Я люблю мороженое, но Россия не соблазнит меня, чтобы я согласился ввести что-нибудь в свое тело …

Ну что ж, болезнь и смерть – невелика потеря!

(Источник: World Wide Web)