Die Zeit: В России – протесты, в Беларуси — восстание

09.02.2021, 21:08, Разное

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Влиятельное немецкое издание анализирует протесты в Беларуси и России.

“Их объединяют слоганы и ярость: протесты в РФ и Беларуси тесно связаны друг с другом. Однако теперь российская оппозиция уходит с белорусского пути”, – пишет немецкое издание Die Zeit .

“Кажется, это уже стало для полиции привычкой: улицы, перекрытые металлическими ограждениями, закрытые станции метро, множество отрядов полиции. В субботу российские полицейские в Санкт-Петербурге снова были наготове, будто бы предстоит новый протестный марш. При этом команда оппозиционера Алексея Навального вовсе не объявляла протесты на эти выходные. Следующие демонстрации должны пройти лишь весной”, – передает журналистка Симоне Бруннер.

“Таким образом, пока РФ не пойдет по белорусскому сценарию с постоянными протестами на каждых выходных, как это неоднократно предполагалось в последнее время. После фальсификации выборов и применения милицей силы в соседней Беларуси акции протеста проходили там каждые выходные и даже спустя полгода они продолжаются”.

“Несмотря на то, что в последнее время кадры из Минска и Москвы были похожими, и там, и здесь на улицы выходили тысячи противников режима, российское протестное движение пока не сравнить по масштабу и ярости с восстанием в Беларуси: в то время как в Беларуси в первые выходные после выборов в Минске, где проживает 2 миллионов человек, в протестах участвовали 200 тысяч людей, в Москве с 12 миллионов жителей, по данным Reuters, протестовали 40 тысяч человек”, – отмечает издание.

“В последние дни наблюдалось беспрецедентное даже для российских условий насилие со стороны полиции – людей вытаскивали из такси, а в центре Москвы, недалеко от Красной площади, их валили на землю резиновыми дубинками. Сообщается, что использовались и электрошокеры. Эти кадры вызывают ассоциации с “последней диктатурой Европы”, как часто называют Беларусь. Настолько, что российский оппозиционер Леонид Гозман пошутил, что это выходящее за рамки полицейское насилие наконец завершило объединение РФ и Беларуси, на бумаге являющихся союзным государством”.

“(…) По словам Леонида Волкова, российские силовики показали свою “готовность к белорусскому сценарию по силовому подавлению”. (…)На протестных акциях в РФ было задержано более 10 тыс.человек, в отношении протестующих заведено более 50 уголовных дел, многие сотрудники Навального находятся под стражей или под домашним арестом. Возможно, что после этих “кадровых” потерь движению Навальн необходимо перераспределиться, а динамики протестов в настоящий момент недостаточно для того, чтобы в течение продолжительного времени каждые выходные выводить тысячи людей на улицы”, – говорится в статье.

“Команда Навального тщательно изучила протестное движение в соседней стране. В прошлом году, когда в Беларуси начались протесты, YouTube-канал Навального часами вел трансляции из Минска. И здесь, и там протесты организовываются через интернет, через Telegram-каналы, по ту сторону контролируемого государством телевидения и цензуры. Российские протесты усвоили и урок Белруси: как и в соседней стране, в РФ на прошлой неделе формировались спонтанные протестные группы для того, чтобы обходить полицейские заграждения, появляться в других местах в сопровождении сигналящих машин”.

“И здесь, и там протестные движения направлены против автократов, которые на протяжении десятилетий держатся за власть, правят своими странами в авторитарном стиле и отказываются от любого диалога с оппозицией. Протестные движения являются логическими союзниками, они наблюдают друг за другом, ссылаются друг на друга, цитируют друг друга”. “Жыве Беларусь!”, – кричали на прошлой неделе протестующие в РФ – это боевой клич белорусской оппозиции. На стене одного из домов в Минске недавно появилась проекция с портретом критика Кремля Навального”, – говорится в статье.

“Однако за этими параллелями скрываются разные предзнаменования протестов. В Беларуси их по-настоящему разожгла фальсификация президентских выборов и полицейское насилие. Недовольство было такой силы, что в начале в протестах участвовали даже журналисты государственного телевидения, работники госпредприятий или дипломаты, в воздухе витала революция”.

“Такой широкой социальной базы у российских протестов пока нет, хотя и здесь возросло недовольство, и протесты уже выходят за рамки личности Навального”, – указывает издание.

“Как бы ни закончились протестные движения в РФ и Беларуси, они, вероятно, и дальше будут вызывать волнения на улицах, – резюмирует Die Zeit. – О “евразийской кризисной дуге” писал недавно в своей статье историк Ян Ц. Берендс, эксперт по Восточной Европе: “Время репрессивной стабильности в постсоветских автократиях подошло к концу”.

Перевод Inopressa