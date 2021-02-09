Мнение: «Феминизация» Китая, приложение для согласия и звезда во лбу рэпера

09.02.2021, 21:06, Разное

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1. В Китае решили обновить школьную программу и ввести туда борьбу с «феминизацией» мальчиков-подростков. Государство намеревается развивать у школьников и студентов «маскулинность». Об этом пишут журналисты британского «Би-Би-Си», опубликовавшие критическую статью про китайские нравы:

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55926248

Уведомление от Министерства образования Китая вызвало ажиотаж в Сети: в нём говорится, что молодые китайские мужчины стали слишком “женственными”. Многие пользователи раскритиковали этот документ, назвав его сексистским – другие же посчитали, что в ситуации отчасти виноваты китайские знаменитости мужского пола.

В последнее время китайское правительство выражает обеспокоенность тем, что самые популярные мужчины в стране более не следуют ролевой модели сильных, атлетичных фигур, наподобие «военных героев». Лично председатель Си Цзиньпин, – известный любитель футбола, – давно уже стремится культивировать более лучших спортивных звёзд.

И вот, на прошлой неделе уведомление министерства образования вышло с заголовком, который недвусмысленно говорит о целях китайских властей.

«Предложение по предотвращению феминизации подростков мужского пола» призывает школы к глубокой реформе системы физического воспитания и изменениям в политике набора учителей.

В тексте документа рекомендуется брать на работу бывших спортсменов и людей со спортивным прошлым, а также «энергично развивать» отдельные виды спорта, такие как футбол, с целью «воспитания мужественности учащихся». <…>

В мае прошлого года представитель высшего консультативного органа Китая Си Цзефу сказал, что многие молодые китайцы стали «слабыми, робкими и самоуничижительными».

Он заявил, что среди молодых китайских мужчин наблюдается тенденция к «феминизации», которая «неизбежно поставит под угрозу выживание и развитие китайской нации», если только не «принять эффективные меры».

Си Зефу сказал, что отчасти виновата домашняя обстановка, поскольку большинство китайских мальчиков воспитываются матерями или бабушками. Он также отметил, что растущая привлекательность некоторых знаменитостей мужского пола означает, что многие дети «не хотят больше быть «армейскими героями».

Поэтому, по его мнению, школы должны играть более значительную роль в обеспечении сбалансированного образования молодых китайцев. <…>

Подавляющее большинство китайцев отреагировали на это уведомление отрицательно. Сотни тысяч китайцев вышли в социальные сети, чтобы выразить свой гнев, при этом многие посчитали, что правительственные послания являются сексистскими.

“Феминизация стала уничижительным термином?” – спросил один пользователь Weibo, получив за это более 200 000 лайков. Другой написал: «Мальчики – тоже люди… эмоциональность, робость или мягкость – это тоже человеческие качества».

2. «Их нравы». Датчане успешно цифруют самые интимные сферы жизни:

https://www.reddit.com/r/NoLawRus/comments/ldx36i/в_дании_вышло_приложение_iconsent_я_согласен_в/

В Дании вышло приложение iConsent (“я согласен”), в котором любовники дают разрешение “на один половой акт, действительное в течение 24 часов”.

Всё дело в том, что в декабре в стране ужесточили законы об изнасиловании – теперь в судах нужно доказывать, что было “явное согласие”. Аналогичный закон, принятый в Швеции, увеличил количество дел об изнасилованиях на 75%.

Информация о согласии хранится на зашифрованных серверах и может быть извлечена в любой момент, как аргумент.

3. Чёрные рэперы придумывают новые креативные способы статусного потребления:

https://lenta.ru/news/2021/02/04/zvezda_vo_lbu/

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) имплантировал себе в лоб драгоценный камень стоимостью 24 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей). Видео с результатом музыкант опубликовал в Instagram.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года. Вудс утверждал, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая недвижимость и автомобили. Операцию по имплантации камня выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

Пожалуй, это может стать новым трендом на Западе. Согласитесь, очень удобно: можно посмотреть на человека, и сразу понять, чего он стоит.