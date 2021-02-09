Доктор Мясников рассказал, когда нужно лечить больное горло

09.02.2021, 21:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал, когда нужно лечить больное горло. На популярные вопросы зрителей он ответил в рамках передачи «О самом главном».

По словам Мясникова, фарингит ничем не отличается от ангины. Он отметил, что важно не название заболевания, а его опасность и методы лечения. В основном фарингит обладает вирусной природой, поэтому специальной терапии не требуется. Боль в горле появляется на фоне гриппа, аденовируса, различных видов коронавирусов, в том числе COVID-19. В самых распространенных случаях лечение осуществляется симптоматическое.

Если вместе с болью в горле у пациента опухла шея, по ее передней части стали просматриваться лимфоузлы, опухли миндалины и поднялась температура, то тогда можно говорить о стрептококковой ангине. В данном случае возможны осложнения на почки и сердце. Врачи подбирают антибиотик, который нужно пить минимум десять дней. За этот период, скорее всего, пройдет горло, но важно добить стрептококк до конца. Инфекционные фарингиты лечить ничем не нужно.

Фарингит может появиться на фоне аллергии, поскольку наблюдаются различные риниты. Также горло болит из-за повышенной кислотности желудка. Содержимое органа подбрасывается вверх и вызывает дискомфорт. Иногда причиной выступает сухость воздуха в помещении, Мясников напомнил, что показатель влажности должен составлять 60%. Фарингит может спровоцировать менопауза, боль возникает из-за недостатка эстрогена.

Источник: www.youtube.com