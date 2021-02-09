Япония планирует запустить на орбиту буддийский храм для защиты Вселенной

09.02.2021, 21:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Японии планируют в 2023 году запустить на орбиту первый в истории буддийский храм для защиты Вселенной. Разработкой будущего святилища, как и доставкой его в космос, займётся корпорация по исследованию спутников Terra Space.

Именно с инженерами этой компании договорились буддийские монахи из самого известного храма Дайгодзи в Киото. Это святилище было построено ещё в 874 году и до сих пор привлекает к себе огромное количество человек, включая туристов. Монахи из храма решили расширить границы влияния Всемирного наследия ЮНЕСКО и построить менее масштабный храм на спутнике, который после запустят на орбиту Земли. Внутри строения будут находиться священные буддийские предметы, включая мандалы и статую небесного Будды. Один оборот вокруг Земли космическое святилище, по задумке создателей, должно совершать за 90 минут.

Монахи, помимо планов по созданию, рассказали и о главном назначении такого необычного строения. Оно рассчитано на защиту и поддержание мира во Вселенной. Для этого на Земле планируется регулярно проводить службы, а после запуска транслировать картинку прямо из небесного храма.

Источник: readovka.ru