Ученые: Наноматериалы опасны для здоровья

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09.02.2021, 21:00, Разное
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Группа учёных из Испании, Индии, Нидерландов, Чехии, Финляндии и Великобритании сообщила, что наноматериалы опасны для здоровья человека. Они имеют свойство накапливаться в организме и влиять на работу органов.
Исследователи изучали взаимодействие наночастиц с организмом на примере простейших живых существ и рыб. Для этого в воду добавляли частички золота и специальным устройством отслеживали его концентрацию в тех или иных тканях. Оказалось, что наноматериалы не выводятся из клеток естественным путём и при попадании в организм более крупного существа способны преобразоваться и накапливаться в клетках. Таким образом человек, употребляющий наночастицы в пищу или используя косметику с этими добавками, не подозревает о том, что в его клетках сохраняются инородные материалы. Опасность представляет ещё и тот факт, что производители на законодательном уровне освобождены от необходимости указывать наличие и концентрацию наноматериалов, использовавшихся при изготовлении их продукции.

Негативное воздействие наночастиц на человека ещё предстоит доказать, но учёным уже удалось установить, что они влияют на работу клеток, в которых концентрируются. Для более точных исследований необходимо больше тестов, ведь отследить перемещение частиц в организме крайне трудно из-за отсутствия специальных устройств, которым это будет под силу.

Источник: ria.ru



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