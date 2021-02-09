 

Стало известно, почему производство растягивающихся дисплеев сложнее, чем гибких и сворачивающихся

09.02.2021, 20:58, Новости дня
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По словам профессора Мун Дэ-гю из университета Сунчунхян в Южной Корее, в ближайшее время индустрия электронных гаджетов будет массово производить гибкие и сворачивающиеся экраны. Отказ от жестких панелей приведет к радикальным изменениям в технологии производства.

При этом экраны, которые можно безопасно сгибать, проще в изготовлении, чем так называемые сворачивающиеся, утверждает эксперт. Но еще труднее обеспечить надежную работу так называемого растягивающегося экрана.

Все дело в том, что напряжение при сгибании и сворачивании возникает только по одной пространственной оси координат. В растягивающейся панели – сразу по всем трем осям, поясняет профессор Мун Дэ-гю.



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