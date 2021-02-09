 

В Бразилии продажи новых автомобилей снизились на 11%

09.02.2021, 20:58, Новости дня
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Аналитики констатировали, что в январе 2021 года уровень продаж новых автомобилей в Бразилии снизился на 11,5%.

Кроме того, в первый месяц наступившего года местные дилеры реализовали порядка 171,1 тысячи новых транспортных средств. Легковые автомобили утратили около 15% от прошлогодних результатов, тогда как коммерческие модели стали популярнее на 5,6%. Специалисты также указали, что грузовой транспорт увеличился в спросе на 3,5%, что соответствует объему 7,5 тысячи машин.

Вместе с тем эксперты ранее сообщили, что местное производство на территории Бразилии с начала 2021 года увеличилось на 4,2%, что соответствует количеству 199,7 тысячи транспортных средств. Пока специалисты не берутся прогнозировать дальнейшие показатели продаж.



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