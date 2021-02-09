Эксперт: Роскомнадзор получит эффективный рычаг воздействия на зарубежные IT-платформы

09.02.2021, 20:56, Новости дня

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До сих пор закон никак не наказывал за нарушение требований по обеспечению устойчивого функционирования Рунета. Теперь этот правовой пробел закрыт. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя закон о суверенном интернете, принятый во вторник Госдумой во втором чтении.

Как считает глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич, соответствующее законодательство необходимо развивать и дальше.

«Одной их важнейших сфер для законотворческого процесса остается противоборство онлайн-цензуре. Мы видим, что действия некоторых зарубежных интернет-площадок политизированы, и такие действия не должны оставаться безнаказанными. Нужно перестать «жевать сопли» и, наконец, ответить на их выпады в адрес нашей страны, но ответить строго в правовом поле. Принятые сегодня законодателями решения логичны, в будущем они позволят регулятору, то есть Роскомнадзору, получить действенный рычаг давления на нарушителей», – уверен Малькевич.

В качестве другой сферы, которая нуждается в правовом регулировании, собеседник назвал оборот персональных данных российских граждан в Сети. «Формируются правовые рамки этой отрасли, – она новая, но уже очень значима для всех пользователей. Причем эта область требует предельно тонких и точных действий. Считаю абсолютно обоснованным увеличение в два раза штрафов за нарушение обработки персональных данных. Они должны находиться под надежной защитой закона», – подчеркнул член ОП.

«В целом, законодатели ведут абсолютно плановую, рутинную работу, которая, однако, политизируется по вине наших «не очень больших друзей». Задача этих «друзей» на Западе заключается в максимальном насыщении своей информационной повесткой пространства Рунета в канун выборов в Госдуму, намеченных в сентябре. Они просто нагоняют какой-то жути в российские издания и в блогосферу. Так что нам еще предстоит залатать много дыр в законодательстве. Жаль, что не все инициативы реализуются так быстро, как хотелось бы», – заключил Малькевич.

Как сообщил «Интерфакс», Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи требований закона «о суверенном интернете». Отсутствие наказания за их нарушения «формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей», указали в пояснительной записке к законопроекту его авторы – депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

За нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости Рунета, предусмотрены штрафы 15-30 тысяч рублей для должностных лиц, в 30-50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей и 300-500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, то есть, для юрлиц штрафы составят до 1 млн рублей.

Также вводятся штрафы за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN), если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или «обеспечения безопасности РФ».

Если владельцы сайтов ограничивают свободу информации в РФ и отказываются выполнить требование о снятии ограничений доступа к документу, то такие действия также караются штрафами, причем для юрлиц – до миллиона рублей. За повторное неисполнение предписания – до 3 млн рублей для юридических лиц.

Закон о суверенном интернете был принят в мае 2019 ради обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации.

Ранее первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков анонсировал обсуждение в Госдуме проектов поправок в УК и КоАП, предлагающих, в частности, ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в Сети, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войны. Автором инициатив является другой вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов сообщил о том, что в совете будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, в том числе для защиты их персональных данных на иностранных интернет-платформах.

Накануне в Общественной палате состоялся круглый стол по теме «Генеральная уборка в Сети, или российская таблетка от противоправного контента», в рамках которого эксперты обсудили практики применения закона о саморегулировании соцсетей.