В Париже скончался работавший с Чарли Чаплином художник

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09.02.2021, 20:56, Новости дня
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Французский художник Лео Купер скончался в возрасте 94 лет, он работал над афишами для фильмов Чарли Чаплина по заказу самого актера.

О том смерти художника сообщила его дочь Коринна. По ее словам, Купер умер во сне в своей парижской квартире, информирует РИА «Новости».

Первую афишу Купер нарисовал для фильма Чаплина «Новые времена» в 1954 году. Комику понравилась работа и он попросил нарисовать афиши для фильмов «Золотая лихорадка», «Диктатор», «Малыш», «Огни большого города», которые повторно выходили на экран в 1972 году.

В 1974 году на конкурсе афиш Каннского кинофестиваля Купер получил свою первую награду. Тогда судьи назвали лучшей афишу для фильма «Эммануэль».

В 2015 году после теракта против редакции журнала Charlie Hebdo, Купер нарисовал Чарли Чаплина в знаменитом котелке, превращенном в мишень и изрешеченном пулями.



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