 

В НАТО заявили о расширении присутствия на Черном море

09.02.2021, 20:56, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие в Черном море и провел учения с украинским флотом.

«НАТО усиливает свое присутствие в Черном море, только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море. В том числе прошли учения с украинским ВМФ. Таким образом, НАТО усилила свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение», – сказал Столтенберг на конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что эти действия альянса связаны с усилением российского флота в акватории после «нелегальной аннексии Крыма».

Ранее украинские военные сообщили, что в акватории Черного моря украинская катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американским эсминцем провели совместные тренировки.

Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием входил в акваторию Черного моря 23 ноября. Корабль находился там до 4 декабря. Минобороны РФ сообщало, что Черноморский флот РФ следит за действиями эсминца. Ранее этот корабль дважды посещал грузинские порты, в том числе в прошлом году. Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ в Черном море хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов РФ могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.



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