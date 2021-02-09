 

Мнение: В Латвии запретили 16 российских телеканалов

09.02.2021, 20:54, Разное
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В Латвии в директивном порядке запретили 16 российских телеканалов: EN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ, HD Life. Ранее там же отключили РТР.
Зачистка информационного поля в Восточной Европе продолжается. Инициаторы кампании разумеется сидят не в Латвии или на Украине. Там лишь исполнители.
Вполне понятно, что жалобы и призывы к Европе ничего не поменяют, как ничего не меняли ранее. Европа очень легко закрывает глаза даже на неонацизм, чего уж там причитания про свободу слова и информации. Это кого надо свобода слова и вам ее не положено.
Актуальным представляется рассмотрение вопроса введения дополнительных санкций против Латвии по тем позициям, где это еще может нанести экономический ущерб, помимо того ущерба, который уже нанесен переориентацией экономических потоков на другие страны (чтобы не только рельсы разбирать пришлось). Без всяких жалоб в Европу. Взять и ввести. В том же стиле, как на днях погнали европейских дипломатов. Эх, мечты, мечты, где ваша сладость…

Источник: Colonel Cassad



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