В Сенате открылись слушания по делу об импичменте Трампа. Трансляция с переводом на русский

09.02.2021, 20:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, первым, кто может быть осужденным после истечения срока полномочий президента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. 45-го президента вызывали в Сенат для дачи показаний по делу об импичменте, но он отказался.

Первый раз процедуру запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

—