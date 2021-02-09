Мнение: Яндекс.Дзен – большая афера

09.02.2021, 20:50, Разное

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Как ни странно, блогплатформа Яндекса под названием Дзен продолжает привлекать доверчивых и наивных простаков со всего света. Например, свой Дзен-канал завел канадский библиотекарь и по совместительству русский писатель Владимир Лорченков, а недавно смотрю – тем же Дзеном оскоромился старый мудрый профессор МГУ с моего факультета Александр Шмелев, психолог и душезнатец, лучший в стране специалист по психологическому тестированию. Я его даже отрекламирую, хотя это вполне бессмысленно: канал называется “Думай, человек”.

Почему бессмысленно? Ведь вроде бы дзеновские публикации сейчас везде, куда ни плюнь – значит, предложение востребовано, ведь миллионы авторов не могут ошибаться?

Авторы приходили и будут приходить на Дзен, поскольку его исходное предложение очень уж заманчиво: где еще найти платформу, которая тебе ПЛАТИТ за то, что ты просто пишешь? Российские авторы измучены безденежьем, площадок для размещения контента, готовых платить хоть что-нибудь, становится все меньше и меньше – по мере того, как в России умирают одно за другим самые разные СМИ, оффлайновые и онлайновые (например, 1 января скончался журнал “Огонек”).

А тут – пожалте, целый Дзен. И главное – ничего ведь не надо, только пиши, считай просмотры, и деньги потекут к тебе сначала струйкой, а потом, глядишь, стремительным потоком! На это многие купились, и даже я сам пытался вести свой канал в течение пары лет. Более того – мне даже удалось его “раскрутить” и выйти на показатели в сотни тысяч “прочтений”… Все было бы ничего, если бы не два коренных недостатка Дзена. Я о них уже писал здесь в ЖЖ, но пора обновить данные, чтобы лишний раз предостеречь простецов.

Первый недостаток Дзена, из-за которого я с ним и расстался – это цензура, причем такая, что ей бы и сам Цукерберг позавидовал. Она отличается особым иезуитством: например, твой канал блокируется – но тебе никто не сообщает, в чем и где “проблема”. На фейсбуке, тоже пронизанном цензурным маразмом, тебе тоже НИКОГДА не называют конкретную претензию – но там хотя бы тебе показывают конкретную запись или комментарий, в которой “есть что-то не то” (что – догадайся мол сама)”. Однако на Дзене все еще круче: там тебе говорят, что канал блокирован “из-за какой-то публикации”, но какой – “это вы должны определить сами”. Если на канале публикаций уже тысячи (как было у меня) – поиск крамолы в собственном творчестве превращается в увлекательный квест (спойлер – нет, не превращается). Выглядит это все до чрезвычайности унизительно и безапелляционно. Я попытался судиться с Дзеном – но оказалось, что он предусмотрительно расположился в швейцарской юрисдикции, и игра в буквальном смысле не стоила свеч.

Причем сама “стоимость свеч” – это как раз второй глобальный недостаток Дзена, о котором не подозревают начинающие авторы. Дело даже не только в том, что Дзен за публикации платит гроши; прикол заключается также в том, что и грошовые расценки Дзен постоянно сокращает, причем в разы!

Недавно посоветовался, любопытства ради, со старой подругой, которая, имея лошадиное упорство, продолжает тянуть лямку собственного дзен-канала – почем нынче овес, то бишь – сколько она заколачивает, вроде, просмотры неплохие? Ответ меня поразил: сказала, что в декабре она за почти полторы сотни тысяч просмотров своих нетленок огребла от щедрого Яндекса… порядка 1000 рублей. То есть – чуть более полкопейки за 1 просмотр.

Я прикинул – получается, что за 3 года рачительный Яндекс сократил свои расходы на оплату авторов более чем в 10 раз. НА ПОРЯДОК. Это только в рублях – в пересчете на валюту выйдет, понятно, еще раза в полтора меньше.

И именно поэтому я не могу без слез смотреть на попытки даже таких сильных авторов, как писатель Лорченков и профессор Шмелев, что-то заработать на Дзене, имея в лучшем случае сотни или тысячи подписчиков. Для большинства авторов Дзена даже 1000 прочтений их статей – это субъективно “хорошо”, а десяток тысяч – “очень хорошо”. В то время как на деле, чтобы заработать Дзеном хоть минимально ощутимые деньги на уровне МРОТ или российских пенсий, надо уже иметь не сотни тысяч, а миллионы “дочитов”. То есть – столько, сколько 99% процентов авторов Дзена не будут иметь НИКОГДА.

Причем ведь и миллион дочитываний – это, как нетрудно подсчитать, тоже принесет автору сумму крайне скромную, даже не на уровне сотни баксов. Какой-то реальный прожиточный минимум, 50 тысяч рублей и выше, на Дзене дадут только уже ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ дочитываний – то есть посещаемость на уровне федеральных СМИ с большими бюджетами и десятками корреспондентов (хотя я даже не знаю – есть в стране СМИ с такой посещаемостью? КП, МК? Не знаю).

Словом, задача “заработать на Дзене”, строго говоря, АБСУРДНА. Она в принципе нерешаема. Яндекс.Дзен – это грандиозная афера, в которую в буквальном смысле втягивают миллионы сетевых простаков, просто подвесив у них перед носом морковку – КОТОРУЮ ИМ НИКОГДА НЕ ДАДУТ ДАЖЕ ПОСОСАТЬ. Вообще – феноменальное надувательство. Оно настолько беспардонно и открыто, буквально у всех на глазах обделывается главным поисковиком страны, что остается только руками развести.

И ведь нету ни возмущения, ничего. “Все в рамках закона”. Любого автора, который попробует что-то вякать, всегда можно обвинить самого по двум всем известным статьям российского общественного мнения:

а) он сам недостаточно старается

б) а что он вообще хотел; хочешь зарабатывать – работать иди!

Как обычно, вместо солидарности у нас любой получает от окружающих звание лоха и злорадство – и это еще лучший вариант. А сам Дзен защищен со всех сторон, бессильный гнев хомячков-авторов он может и вовсе не замечать, это всё лишь “лед под ногами майора”.

Всем надо знать одно: Дзен – хорошая платформа, но она – не для заработка и даже не для подработки. В лучшем случае там можно заработать “на чай”. Не надо очаровываться – и не будешь разочаровываться.