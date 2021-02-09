Политолог Болкунец о Всебелорусском народном собрании: Это будет панихида по эпохе Лукашенко

09.02.2021, 20:36, Разное

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Эксперт назвал народное собрание “срежиссированным спектаклем” Александра Лукашенко. По его мнению, президент будет солировать на сцене перед почти тремя тысячами белорусов. Скорее всего, глава страны поговорит о планах на пятилетку и в очередной раз обвинит Запад в заговоре против него.

Никаких новых идей или альтернативных мнений на предстоящем ВНС не прозвучит, уверен Болкунец. Большинство делегатов прямо зависят от действующей власти и придут на мероприятие отнюдь не добровольно. Для Лукашенко это собрание – способ доказать свою легитимность, передает НСН.

Политолог отметил, что президент Белоруссии не способен на “прорывные идеи”. Ждать, что Лукашенко озвучит модель транзита власти на ВНС, не стоит. Батька будет держаться за власть посиневшими пальцами, пока они не почернеют. Еще в августе он сказал, что уйдет из политики, только если его убьют.

“Это будет такое выступление за упокой, панихида по эпохе Александра Лукашенко”, – высказался о предстоящем собрании Болкунец.

Ранее в штабе Светланы Тихановской представили план по свержению лидера. Одной из главных задач белорусской оппозиции является раскол элит через внешние и внутренние каналы. Также важную роль в борьбе с режимом Александра Лукашенко должны сыграть санкции ЕС.