Что умеет хлебопечка Starwind SBR4163

09.02.2021, 20:36, Разное

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Классический дизайн и компактные размеры хлебопечи Starwind SBR4163 легко впишутся в атмосферу любой кухни. Комбинированное покрытие из термостойкого пластика и нержавеющей стали удачно сочетается со строгими формами аппарата.

С помощью 19 специальных программ хлебопечь поможет вам приготовить не только ароматный хлеб с хрустящей корочкой, но другие разнообразные блюда. Например, можно испечь кексы или пирог, приготовить вкуснейший йогурт, сварить варенье и джем, сделать настоящее рисовое вино, пожарить кутабы.

Благодаря специальной системе, вы можете выпекать хлеб с различной степенью поджаристости, за этим следит специальная функция: цвет корочки. Размер готовой буханки можно изменять от 500 до 750 грамм.

Интуитивно удобное управление, LCD – дисплей и специальное прозрачное окно для наблюдения, превратят процесс приготовления в удовольствие.

Емкости для выпечки имеют антипригарное покрытие, что полностью исключает возможность пригорания продуктов. Все съемные элементы изготовлены из высококачественных прочных материалов, которые легко моются и обеспечивают долгий срок службы.