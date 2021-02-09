«Пивной живот» появляется не от пива. А от чего?

09.02.2021, 20:34, Разное

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Общие факторы

«Общими» в этом материале мы называем факторы, которые способны провоцировать и «обычное» ожирение, и брюшное (абдоминальное).

В настоящее время ведущая теория возникновения ожирения связана с «энергетическим дисбалансом»: человек потребляет с пищей больше энергии (калорий), чем тратит. Она справедлива и для центрального ожирения. Недостаток физической активности и упражнений на фоне калорийной еды – несомненные факторы риска.

Что такое брюшное ожирение

Брюшное ожирение диагностируют при охвате талии >102 сантиметров у мужчин и >88 сантиметров у женщин. Есть другие диагностические тесты, например, соотношение охвата талии к охвату бедер. Брюшное ожирение наряду с «обычным» ожирением врачи рассматривают как фактор риска ряда заболеваний.

Внутренний или висцеральный жир, который накапливается в брюшной полости, считается более опасным, чем подкожный жир на животе.

Критерий «обычного» ожирения – индекс массы тела (ИМТ) выше 30. Чтобы подсчитать его, вес в килограммах делят на квадрат роста в метрах.

На то, как распределяется жир в организме, может оказывать влияние генетическая предрасположенность. Риск центрального ожирения, как и обычного, увеличивается с возрастом. Известно, что висцеральный жир чаще откладывается у людей, которые недосыпают.

Нюансы диеты

Некоторые исследования указывают, что абдоминальное ожирение может быть следствием избытка фруктозы в диете. Употребление этого вещества связано с риском метаболического синдрома, при котором центральному ожирению сопутствуют нарушения обмена глюкозы и липидов. Еще один возможный диетический фактор риска – мясо.

Риск абдоминального ожирения увеличивается при большом количестве транс-жиров в диете. Если рацион богат белками, то это состояние развивается реже. Некоторые исследования указывают, что отдельную защитную роль играют белки с большим количеством незаменимых аминокислот.

Некоторые риски, связанные с центральным ожирением

Сахарный диабет.

Сердечно-сосудистые болезни.

Болезнь Альцгеймера

Метаболический синдром

Повышенный риск смерти

Остеоартрит

Алкоголь

Возможно, «пивной живот» появляется не от пива. Однако употребление любого алкоголя в количестве, эквивалентном 30 граммам спирта в день, можно назвать его фактором риска. Чем больше выпивают мужчины, тем чаще у них встречается центральное ожирение. Для женщин такая связь на данный момент не подтверждена.

Даже если пиво не является специфической проблемой, связанной с абдоминальной ожирением, эксперты не рекомендуют забывать, что у него есть энергетическая ценность (в маленькой бутылке – от 110 до 150 килокалорий). То есть, оно может делать вклад в ожирение, как любая еда.

Гормоны

Увеличение уровня гормонов коркового слоя надпочечников (кортикостероидов) способствует центральному ожирению. Им, например, сопровождается повышение кортизола и кортизона при синдроме Кушинга. Абдоминальное ожирение – побочный эффект ряда гормональных лекарств, включая дексаметазон и преднизолон.

Стресс

При стрессе и тревожности организм вырабатывает кортизол, о котором мы упоминали в предыдущем разделе. Кортизол – гормон длительного стресса. В прошлом он помогал людям выжить при отсутствии пищи. Сегодня он помогает потолстеть на фоне неурядиц на работе.

Борьба с абдоминальным ожирением

Борьба с абдоминальным ожирением похожа на лечение «обычного» ожирения. Вопреки известному мифу, упражнения для брюшного пресса не играют особой роли. Сайт Клиники Мэйо указывает следующие меры борьбы: