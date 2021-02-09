 

«Пивной живот» появляется не от пива. А от чего?

09.02.2021, 20:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


2
минуты

Общие факторы

«Общими» в этом материале мы называем факторы, которые способны провоцировать и «обычное» ожирение, и брюшное (абдоминальное).

В настоящее время ведущая теория возникновения ожирения связана с «энергетическим дисбалансом»: человек потребляет с пищей больше энергии (калорий), чем тратит. Она справедлива и для центрального ожирения. Недостаток физической активности и упражнений на фоне калорийной еды – несомненные факторы риска.

Что такое брюшное ожирение

Брюшное ожирение диагностируют при охвате талии >102 сантиметров у мужчин и >88 сантиметров у женщин. Есть другие диагностические тесты, например, соотношение охвата талии к охвату бедер. Брюшное ожирение наряду с «обычным» ожирением врачи рассматривают как фактор риска ряда заболеваний.

Внутренний или висцеральный жир, который накапливается в брюшной полости, считается более опасным, чем подкожный жир на животе.

Критерий «обычного» ожирения – индекс массы тела (ИМТ) выше 30. Чтобы подсчитать его, вес в килограммах делят на квадрат роста в метрах.

На то, как распределяется жир в организме, может оказывать влияние генетическая предрасположенность. Риск центрального ожирения, как и обычного, увеличивается с возрастом. Известно, что висцеральный жир чаще откладывается у людей, которые недосыпают.

Нюансы диеты

Некоторые исследования указывают, что абдоминальное ожирение может быть следствием избытка фруктозы в диете. Употребление этого вещества связано с риском метаболического синдрома, при котором центральному ожирению сопутствуют нарушения обмена глюкозы и липидов. Еще один возможный диетический фактор риска – мясо.

Риск абдоминального ожирения увеличивается при большом количестве транс-жиров в диете. Если рацион богат белками, то это состояние развивается реже. Некоторые исследования указывают, что отдельную защитную роль играют белки с большим количеством незаменимых аминокислот.

Некоторые риски, связанные с центральным ожирением

  • Сахарный диабет.
  • Сердечно-сосудистые болезни.
  • Болезнь Альцгеймера
  • Метаболический синдром
  • Повышенный риск смерти
  • Остеоартрит

Алкоголь

Возможно, «пивной живот» появляется не от пива. Однако употребление любого алкоголя в количестве, эквивалентном 30 граммам спирта в день, можно назвать его фактором риска. Чем больше выпивают мужчины, тем чаще у них встречается центральное ожирение. Для женщин такая связь на данный момент не подтверждена.

Даже если пиво не является специфической проблемой, связанной с абдоминальной ожирением, эксперты не рекомендуют забывать, что у него есть энергетическая ценность (в маленькой бутылке – от 110 до 150 килокалорий). То есть, оно может делать вклад в ожирение, как любая еда.

Гормоны

Увеличение уровня гормонов коркового слоя надпочечников (кортикостероидов) способствует центральному ожирению. Им, например, сопровождается повышение кортизола и кортизона при синдроме Кушинга. Абдоминальное ожирение – побочный эффект ряда гормональных лекарств, включая дексаметазон и преднизолон.  

Стресс

При стрессе и тревожности организм вырабатывает кортизол, о котором мы упоминали в предыдущем разделе. Кортизол – гормон длительного стресса. В прошлом он помогал людям выжить при отсутствии пищи. Сегодня он помогает потолстеть на фоне неурядиц на работе.

Борьба с абдоминальным ожирением

Борьба с абдоминальным ожирением похожа на лечение «обычного» ожирения. Вопреки известному мифу, упражнения для брюшного пресса не играют особой роли. Сайт Клиники Мэйо указывает следующие меры борьбы:

  • Диета должна быть здоровой: с преобладанием растительной пищи, рыбы, молочных продуктов с низком содержанием жира. Мясо, обработанное мясо, сыр и масло лучше употреблять как можно меньше.
  • Размеры порций нужно контролировать.
  • Напитки с сахаром и фруктозой нужно избегать.
  • Физическая активность должна стать ежедневной рутиной. ВОЗ рекомендует 150-300 минут легких или 75-150 минут интенсивных нагрузок в неделю. Два дня в неделю нужно заниматься силовыми упражнениями. Однако для борьбы с ожирением могут потребоваться более интенсивные нагрузки.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Мнение: Петербург в «Цивилизации-6», российские школьники в топ-6 и шестой общественный строй

04.01 / Мнение: Шишков, прости

01.09 / Путин подписал указ об увеличении зарплат чиновникам

23.09 / Бизнесмен Роман Авдеев: Новые технологии не должны ограничивать свободу личности

28.06 / Личное: Звериные роды

11.08 / Мария Кожевникова рассказала о продукте, который помог ей сбросить вес

08.01 / Анастасия Волочова показала обнаженное фото в купели

28.09 / Иркутского депутата задержали по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей

19.09 / Мнение: Самосожжение в Смолевичах

06.10 / Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска