 

“Оптимисты. Новый сезон”: Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Риналь Мухаметов, Лиза Янковская на новых кадрах из сериала

09.02.2021, 20:16, Разное
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Уже на следующей неделе, 15 февраля в 21:20, телеканал “Россия” предложит вниманию телезрителя свой новый проект – сериал “Оптимисты. Новый сезон”. Это романтический шпионский детектив, где государственные тайны переплетаются с тайнами героев и даже влюбленные не могут до конца доверять друг другу. Актерский состав проекта, производством которого занимается продюсерская компания Валерия Тодоровского, по-настоящему впечатляет: главные роли исполнили Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Северия Янушаускайте, Анатолий Белый, Артём Быстров, Риналь Мухаметов, Елизавета Янковская, Один Байрон, Егор Корешков, Владимир Вдовиченков, Михаил Полицеймако и другие. 

Сергей Безруков и Елизавета БоярскаяРиналь Мухаметов и Елизавета ЯнковскаяВладимир ВдовиченковОдин Байрон и Елизавета Боярская

События новых “Оптимистов” разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Во время служебного задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская). Но бурному роману суждено оборваться – Нестерову необходимо срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой. Узнав об американских ракетах в Турции, Никита Хрущев (Владимир Чуприков) принимает решение перебросить советское ядерное оружие на Кубу. Отдел Дмитрия Нестерова оказывается в центре противостояния нависшей угрозе войны. В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом, известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюбленные еще и сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира.

Действие сериала “Оптимисты. Новый сезон” происходит на Кубе, в Турции, США, Германии и России – в Москве и Балтийске. К проекту привлечены иностранные артисты: роль Че Гевары, к примеру, исполнит известный испанский актер Андреас Муньос. В фильме много исторических персонажей, но главные герои – не первые лица стран, а дипломаты, которые мастерски решают самые сложные политические задачи.



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