Мнение: Российская промышленность, удалёнка и четырёхдневка

09.02.2021, 20:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Россия занимает третье место по промышленному производству среди постсоветских стран – если разделить промышленную часть ВВП по ППС на величину населения. Статистика утверждает, что впереди нас находятся Эстония и Литва, которые в отличие от Латвии смогли в большей мере сохранить и развить доставшуюся им от СССР промышленность:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/promyshlennoe-proizvodstvo-na-dushu-naseleniia-v-stranah-byvshego-sssr-601d7aca86f4e22208d40083

За нами идут нефтяные Казахстан, Азербайджан и Туркмения, а также Белоруссия (продукцию которой мы активно закупаем) и Латвия, которая столь быстро теряет население, что даже на фоне ослабевшей промышленности в пересчёте на человека остаётся довольно много.

У других постсоветских стран дела с промышленностью обстоят печально. Деиндустриализация и ослабление экономических связей с Россией не принесли им добра.

2. Более половины переведённых на удалённую работу москвичей не хотят возвращаться обратно в офисы:

https://lenta.ru/news/2021/02/02/udal/

Столичные работники без энтузиазма восприняли решение властей Москвы об отмене обязательного перевода 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

52 процента респондентов признались, что и дальше хотели бы работать дистанционно, тогда как за возвращение в офисы выступили 32 процента опрошенных. При этом женщины чаще мужчин высказывали желание не тратить время на поездки до работы (56 процентов против 47)

Опрос проходил в столице с 27-31 января. В нем приняли участие представители 500 компаний и 500 сотрудников, перешедших на удалёнку во время эпидемии коронавируса.

3. Половина россиян готова к переходу на четырёхдневку и уже знает, чем заняться в освободившееся время:

https://lenta.ru/news/2021/02/03/cheture/

Почти половина россиян (48 процентов) одобрительно относятся к введению в стране четырёхдневной рабочей недели и готовы трудиться на день меньше. Результаты опроса сервиса SuperJob публикует «Интерфакс». Граждане указали, что свободный день можно было бы использовать, например, для домашних дел или подработки.

Против четырёхдневки выступили 33 процента россиян, при этом почти каждый пятый (19 процентов) опасается, что не справится с привычным объёмом работ, если будет работать четыре дня вместо пяти. Что касается работодателей, то сейчас уже 4 процента организаций ввели такой формат работы, а 1 процент пробовали четырёхдневку, но затем возвращались к привычной пятидневной рабочей неделе. Опрос проводился в начале февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, в 464 населенных пунктах, во всех федеральных округах России.

Можно представить себе, как сильно изменится наше общество, если сбудутся мечты народные: одна половина населения будет работать дома, а другая – посещать офисы только четыре дня в неделю.

Спрос на машины и общественный транспорт рухнет примерно в два раза, пробок станет меньше, владельцы офисных помещений будут страдать, а вот индустрия развлечений (включая интернет-сектор), наоборот, окажется на коне.