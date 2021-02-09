 

Договорились с китайцами раньше – глава украинского Минздрава объяснил закупку вакцины Sinovac

09.02.2021, 20:08, Новости дня
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Глава украинского Минздрава Максим Степанов объяснил, почему Киев принял решение о закупке китайской вакцины Sinovac. Как пишет «Обозреватель», чиновник рассказал, что именно с этим производителем удалось заключить первый договор. Он также добавил, что Украина также ведёт переговоры ещё с шестью фармацевтическими компаниями.


Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение о закупке китайской вакцины Sinovac было принято, поскольку именно с этим производителем удалось заключить первый договор. Как передаёт «Обозреватель», вместе с тем чиновник заверил, что Киев ведёт переговоры ещё с шестью фармацевтическими компаниями.

Отвечая на вопрос о том, почему вместо китайского препарата не был закуплен якобы более дешёвый британский AstraZeneca, глава Минздрава рассказал об особенностях ценообразования на вакцины.

«Заявлять и продавать — это две большие разницы. Многие контракты являются конфиденциальными. И не разглашается стоимость, по которой производители реально продают вакцины. Цены в 5 долларов я не слышал. Те цены, которые нам официально предлагали с различными сроками поставки (третий-четвертый квартал 2021 года), находятся в коридоре от 9 долларов до 34 долларов за дозу», — отметил министр.

По словам Степанова, сейчас рынок вакцин против коронавируса устроен таким образом, что выбирать, с кем сотрудничать, может лишь производитель, а не покупатель. Поэтому Украина решила не упускать ни одну возможность работы с любым производителем, «чья продукция будет безопасной и признанной во всём мире». 

Чиновник анонсировал, что в ближайшее время будет объявлено о заключении договоров и с другими поставщиками вакцин. Однако он заверил, что китайская, которую вскоре поставят в страну, не должна вызывать у людей опасений.

«Украинская ментальность такова: всё китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotech одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Её акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: «Классный телефон». А к китайской вакцине относятся скептически. Наш критерий прост — безопасная и эффективная вакцина», — резюмировал Степанов.



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