Ученые объяснили тягу некоторых людей к фильмам ужасов

09.02.2021, 20:06, Разное

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Клинический психолог и профессор Оксфордского колледжа Университета Эмори Кеннет Картер объясняет тягу некоторых людей к фильмам ужасов. Это происходит из-за желания человека испытывать новые эмоции и подвергаться стрессовой ситуации.

Несмотря на долгое изучение такого феномена, однозначного ответа у учёных до сих пор не имеется. Они не могут точно сказать, почему же людей так тянет просматривать жуткие и страшные кинокартины, и при этом они испытывают от этого удовольствие. Ещё в 1970 году психолог Мартин Цукерман выдвинул теорию, что это происходит из-за тяги к новизне. Он описал, что такие люди склонны к скуке и у них имеется потребность во внешних раздражителях. Также любители ужастиков чаще других рискуют жизнью и с радостью прыгнули бы с парашюта или занялись любой другой и потенциально опасной деятельностью. При этом уровень стресса в тяжёлых ситуациях у них заметно ниже, чем у обычных людей. Именно поэтому таким людям подходят профессии пожарных, врачей скорой помощи или военных.

Эксперты не оставили без внимания тот факт, что люди, не любящие ужасы, не против сходить с друзьями в комнаты с приведениями и прочие места в развлекательных парках. Они объясняют это тягой к социальным взаимоотношениям. Как правило, эти связи укрепляются, когда люди проходят через какие-то стрессовые ситуации вместе.

Источник: www.popmech.ru